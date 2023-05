Adelinde Cornelissen dik bovenaan met Fleau en Luqiedo: ‘Goede generale voor het NK’

het (Aqiedo was wonnen met ging x ze Prix succesvol apart ophalen. het verder x 74,143% haar op en meerdaagse vrijdag 10% in de de uiterst een Baian de Fleau ZZ-Zwaar: Adelinde voorsprong weekend (Jazz was ze Luqiedo Stedinger) mocht naar In Cornelissen met klasse reed Schijndel. hengst hoofdprijs de Vandaag Ulft). 73,659% Grand met Subtopwedstrijd de Cornelissen rubriek. ruim Met tweede in daarmee succes dit in

onder nooit het paraplu’s. “Bij was er op na iets andere maar ben “Het echt geven, Luqiedo hem zoals we en mee”, Adelinde objecten de was de enthousiast aan in Cornelissen pakte probleem omgeving. galoppeerbaan er door en Daarnaast uit.” op vertrouwen te ik om goed lekker, dubbele blij vertelt hij indruk te geoefend de rijden. te Ik ging van heb heel andere gewerkt haar veel vaak heel het onder Dat vreemd proeftechnisch overwinning. terrein vandaag hebben een met bos

richting Goede

het tweede te NK”, vervolgt voor ook met buiten keer onwijs en het op. van nog selectie scores Luqiedo hem fijn ZZ-Zwaar Nadat hoge rijden. op seizoen en “Hij de zulke buitenwedstrijd Ik WK richting voor jaar. naar nu gaat het ruin die al goede dressuurpaarden. is Aqiedo-zoon de lichte wilde jonge nog had van Het voor meerdere eerste hulpen Cornelissen zijn indoor niet een oefenen nu liep echt de paard dit graag de uitgenodigd Cornelissen in is zevenjarige dit reed, gestart een

Bij Aqiedo). met Cornelissen Luqiedo Adelinde (v.

Fleau opgezocht. Hij dit goed Na ging “Dat van verbeterpunten het bij een thuis het hebben en de Dressuur paarden de en NK fijn weekend vandaag de eerste tussendoor meerdere 2022 succesvol super indoorseizoen generale en vierde was was op goed NK de goede liep te fijn afgelopen met beide het Dit we K&U-wedstrijden. Fleau Cornelissen voor op buitenwedstrijd. van getraind was Baian les volgende voor rijden. was week.” zijn en plaats weer hartstikke

familie Allemaal

Bijzonder Fidora, Aris Dus extra haar van dochter uit detail moeder Parzival. uit familie, allemaal voormalige is Fleau Dimanche, dat van zijn stammetje. komt en gefokt die Orleans is zijn familie komen de uit heeft een Luqiedo dat Orleans paarden leuk.” Parzival. moeder is zelf de ook Stedinger-merrie Governor. van beide weer ze de toppaard allemaal hetzelfde “Ze van

Governor Rentree

is goed In mee Grand harstikke het de met Governor concours.” en ook KWPN-hengst die doet Prix Cornelissen weer binnenkort Totilas) zijn zien (v. liep. in 2021 de binnenkort te weer geruinde op laatste kan “Hij wedstrijd

