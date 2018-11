Adelinde Cornelissen: ‘Ik kreeg een 0 op het aanspringen’

Adelinde Cornelissen was grootverdiener op de subtopwedstrijd in Harich, die gold als eerste selectiemoment voor het NK. 's Ochtends zette ze met Goodman RWP het ZZ-Zwaar op haar naam met een score van 71% en nam daarbij een voorsprong van bijna 5% op Kenna Bakker met De Mersken Ginfonia KB (66,07%), gevolgd door Judith Rijpkema en Geisha (65%) op plaats nummer 3. Met de KWPN-goedgekeurde Governor-STR won de stuurkoningin de Prix St. Georges, al kwam het haar daar niet aanwaaien.

In de Prix St. Georges werd het nog spannend wie er met de winst naar huis zou gaan. Adelinde Cornelissen was met de apart dravende Governor-STR op papier de favoriet, nadat ze eerder deze maand al in Assen een ticket voor Jumping Amsterdam wonnen met hun winnende debuut.

In Harich maakte Governor-STH echter een dure fout, waardoor ineens de kansen open lagen voor de overige deelnemers. Adelinde: “We hadden echt een flinke miscommunicatie in het aanspringen na de uitgestrekte stap. Van beide juryleden kreeg ik een 0, en ja, dan gaat het hard met de punten he”, lacht ze. Uiteindelijk bleek haar score van 69,93% nog genoeg voor wederom de overwinning, al kwam Linda Verwaal met Jakari 2 akelig dichtbij met 69,56%. Astrid Langeberg en Downtown werden derde (68,31%) en Jeanine Nekeman en de nog niet zo lang geleden aan zijn oog geopereerde Ferrari werden vierde met 68,02%.

Bron: Horses.nl