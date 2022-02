Adrienne Lyle debuteert met WK-paard Feodoro

Adrienne Lyle heeft op het Global Dressage Festival in Wellington haar nationale Lichte Tour-debuut met Nexolia Feodoro (Fürstenball x Rosario) gemaakt. De nu elfjarige ruin, die in 2017 en 2018 met Simone Pearce deelnam aan de finale van het WK Jonge Dressuurpaarden, won zijn debuut in de Prix St. Georges met 74,852%.

Al voor zijn deelname aan het WK in 2018 verkocht toenmalig eigenaar Andreas Helgstrand de Hannoveraan aan Lyle’s sponsor Vicky Lavoie. In het najaar van dat jaar verhuisde Feodoro naar de Verenigde Staten, waar Adrienne Lyle zijn verdere opleiding voor haar rekening nam.

Focus op de Grand Prix

“Het doel is om Feodoro klaar te maken voor de Grand Prix, maar ik neem hem een paar keer mee in wat Lichte Tour-rubrieken. Zo kan ik hem ook in de ring leren kennen en ontdekken hoe ik zijn trainingen nog beter om hem aan kan passen” vertelt de Olympische amazone aan Dressage News. “Dit was in ieder geval een geweldig debuut en ik ben heel blij met het gevoel dat hij me in de ring gaf.”

Bron: Dressage News/Horses.nl