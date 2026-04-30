Adrienne Lyle en KWPN-hengst One Million debuteren met 76%

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
One Million, hier nog onder Robin Heiden. Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris
Adrienne Lyle heeft vorige week haar debuut gemaakt met One Million (Vivaldi x Apache). De KWPN-goedgekeurde hengst, die een jaar geleden werd verkocht aan Heidi Humphries van Zen Elite Equestrian, liep in Ocala twee proeven op Z1/Z2-niveau en schreef beide op zijn naam met scores van ruim 76%.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
