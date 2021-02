Alex van Silfhout na Tolbert: ‘Met vertrouwen richting Tokio’

Nadat door corona sinds vorig jaar oktober alle Subtopwedstrijden van de kalender verdwenen, kon er vandaag - onder strikte maatregelen - in Tolbert een wedstrijd voor kadervorming en uitzending georganiseerd worden. Daar is bondscoach Alex van Silfhout heel blij mee.

“Voor ons zijn deze wedstrijden broodnodig om weer in een wedstrijdritme te komen. Het is hier echt geweldig geregeld allemaal en ik ben super tevreden over de verrichtingen. Met vijftien combinaties boven de 70% en echt een super kopgroep”, zegt Alex van Silfhout. De beste prestaties werden geleverd door Edward Gal. Zijn Grand Prix-debuut met Glock’s Total US (Totilas x Sir Donnerhall) werd beloond met de droomscore van 80,73%. Daarnaast reed Gal zijn andere Totilas-zoon Glock’s Toto Jr N.O.P. (Totilas x Desperados) met 79,71% naar de tweede plaats.

Richting Tokio

“Dit is pas weer de eerste wedstrijd, er zit nog meer in het vat”, vervolgt Van Silfhout. “We gaan met vertrouwen verder met de voorbereidingen op weg naar Tokio.”

Lees ook:

Edward Gal: ‘Het ging boven verwachting’

Bron: Horses.nl/KNHS