Alex van Silfhout over EK: ‘We maken zeker een kans’

Alex van Silfhout valt als nieuwe bondscoach dressuur met zijn neus in de boter met een Europees kampioenschap in eigen land "Natuurlijk is het super leuk en heel speciaal een EK in eigen land, dat maak je niet vaak mee. Maar aan de andere kant blijft in de aanloop alles hetzelfde als bij een ander EK of internationaal kampioenschap", vertelt de kersverse bondscoach van de senioren.

“Nederland heeft potentie genoeg, al moet een en ander nog wat meer bevestigd worden. Maar we hebben nog ruim een half jaar, we wachten komende maanden de ontwikkelingen af”, vertelt Van Silfhout over de kansen op het Europees kampioenschap dat aanstaande zomer in Rotterdam wordt verreden.

Selectiewedstrijden EK

Het Nederlands kampioenschap en Geesteren, dat dit jaar de landenwedstrijd van het CHIO Rotterdam overneemt, zijn de vastgestelde selectiewedstrijden voor het EK. “En indien nodig is Aken ook een meetpunt. Alle potentiële Nederlandse combinaties kunnen boven de 70% scoren, maar dat is ook nodig.”

Verbeterd in de breedte

“Andere landen hebben ook hele goede combinaties. Duitsland is natuurlijk huizenhoog favoriet, maar Zweden, Denemarken en Groot Brittannië hebben goede teams. In de breedte is de dressuur internationaal echt beter geworden. Onze oranjeruiters zullen ook deels afhankelijk zijn van het moment. Als het komende half jaar de ontwikkelingen gaan zoals we hopen, alles valt op zijn plaats en de vorm er is, maken we zeker kans.”

Bron: Rotterdam2019