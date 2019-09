Alex van Silfhout terug in de ring: ‘Ik zei A dus moest ook B zeggen’

Alex van Silfhout verscheen een tijd niet meer in de ring maar vandaag haalde hij zijn wedstrijdoutfit uit het stof. En met succes: op de Subtopwedstrijd in Houten maakte hij zijn wedstrijddebuut met Decor Siebenstein (Sir Donnerhall x Diamond Hit). De Intermédiaire II van de kersverse combinatie was goed voor de fraaie score van 70,74%.

Alex van Silfhout kwam tot vorig jaar uit in de Grand Prix met Zep (v. OO Seven) en het was niet zijn bewuste keuze om geen wedstrijden meer te rijden. “Zep was niet in orde en kon niet meer onder het zadel. Daarop is hij met pensioen gegaan”, legt Van Silfhout uit.

Zo gaat dat soms

Decor Siebenstein staat bij Stal van Silfhout in training en Diederik bracht hem begin dit jaar een keer uit in de Intermédiaire II. “Dat vonden we toen eigenlijk nog niet goed genoeg. De laatste tijd pakte hij super fijn aan en was het tijd voor hem om weer een keer de ring in te gaan. Ik vroeg thuis: zal ik dat dan maar doen? Waarop Diederik zei: ja doe maar! Ik had A gezegd dus moest ook B zeggen”, zegt Van Silfhout lachend. “Ja, zo gaat dat soms.”

Van junior naar senior

En zo nam senior de teugels van Siebenstein twee maanden geleden over van junior. “Diederik is heel druk en zo kan ik hem hem een beetje ontlasten. En Siebenstein past me heel goed, het is een heerlijk paard. We gaan hem lekker doortrainen naar de Grand Prix. ”

Kleine opfrissing

Van Silfhout weet nog niet of hij nog vaker op concours gaat met Siebenstein. “Het ligt er aan hoe het uitkomt maar het is fijn om zelf de ring weer in te rijden in plaats van alleen langs de kant staan. Dat houd je scherp en het is goed om op tijd weer een kleine opfrissing te krijgen.”

Iets te voortvarend

Van Silfhout is blij met zijn proef en de score, die gedrukt werd door twee smetjes in het galopgedeelte. “In het appuyement in galop wilde ik Siebenstein om m’n binnenbeen buigen maar dat deed ik iets te voortvarend. Toen versprong hij dus dat was een lelijke hobbel. En bij de tweede wissel in de serie om de twee was ik iets te traag. Dat waren dus twee dikke fouten maar voor de rest ben ik er zo voor de eerste keer heel blij mee. En ook met deze score. Zo’n score moest ook wel want anders krijg ik het thuis maanden lang te horen.”

Bron: Horses.nl