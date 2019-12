Algemeen Dagblad interviewt Laurens van Lieren

Het Algemeen Dagblad plaatste een interview met Laurens van Lieren over de doelen en wensen die hij zichzelf heeft gesteld in de toekomst. Zo ziet hij een terugkeer naar Stal Hexagon in Schore ooit nog wel een keer gebeuren.

Door een ongelukje tijdens zaalvoetbal heeft Laurens’ pols vijf weken in het gips gezeten. Deze paardrijvrije periode heeft de ruiter aan het denken gezet over wat hij precies wil. “Deze periode heeft me inzichten gegeven, waardoor ik een aantal belangrijke keuzes heb gemaakt. Vanaf nu ga ik alleen nog maar doen wat ik echt leuk vind”, aldus van Lieren aan het Algemeen Dagblad.

Olympische droom

Zijn droom om op de Olympische Spelen aan de start te verschijnen, viel tijdens de voorbereidingen aan duigen. “Dat was een enorme klap. Jarenlang, dag in dag uit geef je alles voor dat ene doel. Ik heb overal gereden, behalve op de Olympische Spelen. Dat is zuur.’’ Het missen van zijn ultieme doel was lastig te verteren voor Laurens, maar het opende ook nieuwe deuren voor hem. Tijdens de ‘gemiste’ Spelen van 2008 mocht hij als studiogast aanschuiven bij Henry Schut en Jeroen Stomphorst. Dat beviel zo goed dat Laurens bij de Olympische Spelen van Londen (2012) en Rio (2016) ter plaatse het verslag bij de hippische sporten verzorgde aan de zijde van de ervaren commentator Jan Roelfs.

Verhuizen

Binnenkort zal Laurens weer verhuizen met zijn stal, maar een terugkeer naar de plaats waar hij groot werd is nog niet aan de orde. “Mijn vader heeft Stal Hexagon vanuit zijn eigen visie opgebouwd. Het is zijn levenswerk. Zolang hij dat met passie kan uitvoeren is het voor mij beter om me zelfstandig te ontwikkelen.”

Boek schrijven

In de weken dat Laurens niet kon rijden, heeft hij nagedacht over wat hij echt leuk vindt. Daar kwamen vier dingen uit. “Wedstrijden. Niet rijden, maar winnen, les geven, presenteren en schrijven.” Van Lieren schrijft al regelmatig columns voor tijdschriften maar zinspeelt nu op een autobiografie.

Jumping Amsterdam

Eind januari tijdens Jumping Amsterdam staat zijn comeback gepland met Dutch Design (v. Vivaldi). Dat moet er uiteindelijk toe leiden dat de Olympische droom van Laurens van Lieren alsnog in vervulling gaat. “Tokio volgend jaar is wel heel kort dag, maar schrijf mijn naam maar vast op voor de Olympische Spelen van Parijs in 2024.”

Bron: Algemeen Dagblad