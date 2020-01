Alle Lichte Tour deelnemers Jumping Amsterdam bekend

Op donderdagavond 23 januari kunnen liefhebbers van de subtop hun hart ophalen in de RAI. Dan nemen 12 combinaties het tegen elkaar op in de Dressuur Magazine Prijs op Prix St Georges-niveau. De beste zes deelnemers van deze wedstrijd strijden op zaterdagochtend 25 januari om een startplek in de Kür op muziek in de Anemone Horse Trucks Prijs.

Dominique Fillion veroverde het eerste ticket voor Jumping Amsterdam op de subtopwedstrijd in Utrecht. Fillion was in oktober enthousiast over haar overwinning. ”Ik had alle selecties voor Jumping Amsterdam opgegeven want ik wil daar zó graag rijden. Maar nu hebben we de eerste selectie gewoon gewonnen. En dat in een mega goede groep. Ik ben echt heel blij!”

Gekwalificeerd

Naast Fillion reist huidige U25 EK-kampioene Jeanine Nieuwenhuis ook af naar Amsterdam. Nieuwenhuis strijdt met Pavo Cup winnares en meervoudig WK-finaliste Great Lady TC (v. Bretton Woods) om een plek in de finale. Ook Lotje Schoots, Kirsten Brouwer, Laurens van Lieren en Robin van Kooten-Beekink zijn van de partij in de RAI.

Geniaal

Dinja van Liere gaat naar Amsterdam met een wildcard en zadelt haar in topvorm verkerende Geniaal (v. Vivaldi). De behaalde zilveren medaille op het Nederlands Kampioenschap was het begin van een succesvol seizoen.

Nieuwe Grand Prix-troef

Madeleine Witte-Vrees doet een gooi naar de finale met de merrie Finnländerin (v. Fidertanz). De amazone was enthousiast over haar paard na de unanieme overwinning in Beuningen. ”Ik rijd haar nog niet zo heel lang en we kennen elkaar nog niet zo heel goed, maar ze heeft al grote vorderingen gemaakt. Ik wil met haar naar de Grand Prix, maar dat ga ik pas doen als ze daar echt klaar voor is.”

Bekijk hier de volledige deelnemerslijst

Bron: Persbericht