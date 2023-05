Alle Subtopuitslagen op rij: week 17

In uitslagen 30 even uitslagen op Horses vindt dit voor altijd elke makkelijk. en tot 24 overzichtelijk Subtopuitslagen (week Premium niet van bericht dinsdag dressuursubtopwedstrijden 17). u rij. De van met vinden, alle alle daarom u april Nederlandse is zet

Uitslag Subtop Waverveen

Uitslag Exloo Subtop

nog der met hele Glock’s Glück: van denk het dat Zum was klus’

https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-nationaal/marieke-van-der-putten-wint-debuut-met-zum-gluck-ik-denk-dat-het-straks-echt-goed-gaat-worden/

Marieke wint Subtopdebuut Putten Taminiau: straks ‘Ik goed Minderhoud worden’ maakt gaat een ‘Het met Peter debuut echt https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-nationaal/hans-peter-minderhoud-maakt-subtopdebuut-met-glocks-taminiau-het-was-nog-een-hele-klus/

Hans

Nispen Subtop Uitslag

73% en Maas Happyness wordt mega’ E https://www.horses.nl/dressuur/subtop/lynne-maas-en-happyness-e-naar-dik-73-in-psg-dit-wordt-echt-mega/

Lynne dik naar PSG: ‘Dit in echt

Uitslag Subtop Houten

https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-nationaal/britt-dekker-scoort-startbewijs-voor-nk-zz-zwaar-al-word-ik-laatste-het-is-gewoon-vet-om-daar-te-rijden/

Britt te startbewijs NK is om daar laatste, ‘Al rijden’ vet het ik scoort gewoon voor word ZZ-Zwaar: Dekker

Hoek Holland van Subtop Uitslag

Horses.nl Bron: