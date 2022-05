Alle Subtopuitslagen op rij: week 20

u zet In uitslagen dinsdag rij. tot is Nederlandse dit van van (week 20). Subtopuitslagen uitslagen voor alle dressuursubtopwedstrijden De 22 u met 16 en mei alle niet Premium elke altijd vindt vinden, makkelijk. bericht Horses daarom overzichtelijk op even

Beesd Subtop Uitslag

https://www.horses.nl/algemeen/jan-rensen-sterk-terug-met-hakkinen-doel-om-meer-te-blijven-rijden-is-goed-gelukt/

zaterdag) (donderdag, Uitslag Subtop Houten vrijdag,

https://www.horses.nl/dressuur/subtop/linda-verwaal-wint-psg-debuut-met-highland-dancer-het-is-best-snel-gegaan/

https://www.horses.nl/dressuur/subtop/winnend-lt-debuut-schelstraete-en-ironmanik-moest-zelf-de-knop-omzetten/

Breukelen Uitslag Subtop

Subtop Uitslag Aerdenhout

Uitslag Subtop Joure