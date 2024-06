Alle Subtopuitslagen op rij: week 23

Horses dressuursubtopwedstrijden 9 Premium De is uitslagen altijd makkelijk. rij. niet daarom vindt juni In dinsdag overzichtelijk op zet van uitslagen 3 met en van alle tot u 23). Subtopuitslagen Nederlandse even vinden, u bericht elke alle dit (week voor

Donderen Uitslag Subtop

Subtop Uitslag Meerlo

https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-nationaal/saskia-van-es-bovenaan-met-fireball-en-furst-royal-hier-zou-ik-voor-tekenen

Uitslag Subtop Blaricum

https://www.horses.nl/dressuur/subtop/scores-anouk-noordman-en-atze-in-de-lift-hij-blijft-zich-verbeteren

Joosland Uitslag Sint en Nieuw- Subtop

Subtop Heeswijk-Dinther Uitslag

https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-nationaal/kirsten-brouwer-en-foundation-naar-dik-71-we-hebben-het-gevoel-weer-te-pakken

Uitslag Hollum Subtop

Subtop Uitslag Harich

Bron: Horses.nl