Alle Subtopuitslagen op rij: week 26

De uitslagen van Nederlandse dressuursubtopwedstrijden vinden, is niet altijd even makkelijk. Horses Premium zet daarom voor u alle Subtopuitslagen elke dinsdag overzichtelijk op rij. In dit bericht vindt u alle uitslagen van 23 tot en met 29 juni (week 26).

Waverveen Subtop Uitslag Beesd Subtop Uitslag https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-nationaal/emmelie-scholtens-en-kyton-debuteren-met-topscore-trots-is-een-understatement/ Subtop Wormerveer Uitslag Subtop Uitslag Ruurlo https://www.horses.nl/dressuur/subtop/minderhoud-en-my-toto-naar-bijna-72-in-psg-ik-wilde-toch-graag-de-scores-voor-het-nk-hebben/ Heeswijk-Dinther Subtop Uitslag https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-nationaal/febe-van-zwambagt-scoort-ticket-voor-allereerste-senioren-nk-deze-score-is-de-kers-op-de-taart/ Subtop Uitslag Bolsward Horses.nl Bron: