Alle Subtopuitslagen op rij: week 28

u Subtopuitslagen is voor op uitslagen overzichtelijk Nederlandse vinden, u van Horses altijd Premium zet (week tot makkelijk. elke dressuursubtopwedstrijden met vindt alle juli niet De uitslagen dit rij. In daarom van en even 10 16 dinsdag bericht alle 28).

Uitslag Subtop Someren

https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-nationaal/peter-de-boer-haalt-slipjas-uit-het-stof-en-gooit-roer-om-ik-vind-het-wel-goed-zo/

Peter de wel Boer stof ‘Ik het gooit zo’ om: en slipjas uit vind roer goed het haalt

Uitslag Subtop Groesbeek

klik een cadeautje’ ‘Hij is met heeft https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-nationaal/ook-janneke-reinders-heeft-klik-met-gp-hengst-wirdmer-hij-is-echt-een-cadeautje/

Ook GP-hengst echt Janneke Wirdmer: Reinders

Eext Uitslag Subtop

Subtop Middenbeemster Uitslag

Uitslag Subtop Boxtel

‘De https://www.horses.nl/dressuur/subtop/wenda-welten-terug-in-de-subtop-de-70-zit-er-zeker-in/

Wenda 70% Subtop: zit in terug de er zeker in’ Welten

Horses.nl Bron: