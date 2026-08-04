Alle Subtopuitslagen op rij: week 31

Ellen Liem
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Emmelie Scholtens met Kyton. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

De uitslagen van Nederlandse dressuursubtopwedstrijden vinden, is niet altijd even makkelijk. Horses Premium zet daarom voor u alle Subtopuitslagen elke week overzichtelijk op rij. In dit bericht vindt u alle uitslagen van 27 juli tot en met 2 augustus (week 31).

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