Alle Subtopuitslagen op rij: week 32

De uitslagen van Nederlandse dressuursubtopwedstrijden vinden, is niet altijd even makkelijk. Horses Premium zet daarom voor u alle Subtopuitslagen elke week overzichtelijk op rij. In dit bericht vindt u alle uitslagen van 4 tot en met 10 augustus (week 32).

Subtop Uitslag Beesd Uitslag Groesbeek Subtop https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-nationaal/kirsten-beckers-en-easy-quo-sterk-terug-met-gp-zege-heel-mooi-cadeau-voor-onze-samenwerking/ https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-nationaal/judith-ribbels-blijft-op-roze-wolk-na-nmk-titel-met-dochter-nu-psg-zege-met-moeder-nanny-mc-phee/ Uitslag Nunspeet Subtop Uitslag Subtop Wetering Nieuwe Horses.nl Bron: