Alle Subtopuitslagen op rij: week 32

Ellen Liem
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Devenda Dijkstra met Jakarta (v. Five Star). Foto: Privé
Door Ellen Liem

De uitslagen van Nederlandse dressuursubtopwedstrijden vinden, is niet altijd even makkelijk. Horses Premium zet daarom voor u alle Subtopuitslagen elke week overzichtelijk op rij. In dit bericht vindt u alle uitslagen van 3 tot en met 9 augustus (week 32).

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