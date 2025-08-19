Alle Subtopuitslagen op rij: week 33

De uitslagen van Nederlandse dressuursubtopwedstrijden vinden, is niet altijd even makkelijk. Horses Premium zet daarom voor u alle Subtopuitslagen elke week overzichtelijk op rij. In dit bericht vindt u alle uitslagen van 11 tot en met 17 augustus (week 33).

Subtop Uitslag Zeewolde Uitslag Urk Subtop Subtop Someren Uitslag https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-nationaal/micky-schelstraete-bovenaan-bij-senioren-elk-eind-is-mooi-begin/ Reusel Uitslag Subtop https://www.horses.nl/dressuur/subtop/bianca-schutz-en-le-grand-ayden-naar-bijna-70-in-psg-ik-was-bijna-in-shock/ Horses.nl Bron: