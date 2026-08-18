Alle Subtopuitslagen op rij: week 33

Ellen Liem
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Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

De uitslagen van Nederlandse dressuursubtopwedstrijden vinden, is niet altijd even makkelijk. Horses Premium zet daarom voor u alle Subtopuitslagen elke week overzichtelijk op rij. In dit bericht vindt u alle uitslagen van 10 tot en met 16 augustus (week 33).

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