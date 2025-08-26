Alle Subtopuitslagen op rij: week 34

De uitslagen van Nederlandse dressuursubtopwedstrijden vinden, is niet altijd even makkelijk. Horses Premium zet daarom voor u alle Subtopuitslagen elke week overzichtelijk op rij. In dit bericht vindt u alle uitslagen van 18 tot en met 24 augustus (week 34).

Eext Subtop Uitslag https://www.horses.nl/dressuur/subtop/marten-luiten-met-nieuw-talent-naar-ruim-68-in-zz-zwaar-debuut/ Ridderkerk Subtop Uitslag https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-nationaal/lotte-van-den-herik-overwint-zenuwen-en-wint-grand-prix-nu-veel-leuker-om-op-wedstrijd-te-gaan/ Donderen Uitslag Subtop zondag) (zaterdag, Uitslag Bergschenhoek Subtop Horses.nl Bron: