Alle Subtopuitslagen op rij: week 34

Ellen Liem
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Christel Heuseveldt met No Secret SW. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

De uitslagen van Nederlandse dressuursubtopwedstrijden vinden, is niet altijd even makkelijk. Horses Premium zet daarom voor u alle Subtopuitslagen elke week overzichtelijk op rij. In dit bericht vindt u alle uitslagen van 17 tot en met 23 augustus (week 34).

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