Alle Subtopuitslagen op rij: week 35

Ellen Liem
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Anniek van Dulst met My First Choice Dutopia. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

De uitslagen van Nederlandse dressuursubtopwedstrijden vinden, is niet altijd even makkelijk. Horses Premium zet daarom voor u alle Subtopuitslagen elke week overzichtelijk op rij. In dit bericht vindt u alle uitslagen van 24 tot en met 30 augustus (week 35).

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