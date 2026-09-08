Alle Subtopuitslagen op rij: week 36

Ellen Liem
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Carlijn de Boer met Jarona. Foto: T.D Fotografie
Door Ellen Liem

De uitslagen van Nederlandse dressuursubtopwedstrijden vinden, is niet altijd even makkelijk. Horses Premium zet daarom voor u alle Subtopuitslagen elke week overzichtelijk op rij. In dit bericht vindt u alle uitslagen van 31 augustus tot en met 6 september (week 36).


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