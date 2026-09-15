Alle Subtopuitslagen op rij: week 37

Ellen Liem
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Niels Bax met First Lewis. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

De uitslagen van Nederlandse dressuursubtopwedstrijden vinden, is niet altijd even makkelijk. Horses Premium zet daarom voor u alle Subtopuitslagen elke week overzichtelijk op rij. In dit bericht vindt u alle uitslagen van 7 tot en met 13 september (week 37).


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