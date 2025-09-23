Alle Subtopuitslagen op rij: week 38

De uitslagen van Nederlandse dressuursubtopwedstrijden vinden, is niet altijd even makkelijk. Horses Premium zet daarom voor u alle Subtopuitslagen elke week overzichtelijk op rij. In dit bericht vindt u alle uitslagen van 15 tot en met 21 september (week 38).

Uitslag Groesbeek Subtop https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-nationaal/nina-van-mook-wint-met-topscore-en-dik-pr-ik-kan-het-bijna-niet-geloven/ Sint Joosland Subtop Nieuw- en Uitslag https://www.horses.nl/dressuur/subtop/thamar-zweistra-en-miss-dutch-utopia-winnen-prix-st-georges-met-dik-70/ Uitslag Subtop Urk Uitslag Heiloo Subtop Subtop Pijnacker Uitslag https://www.horses.nl/dressuur/subtop/danielle-heijkoop-en-nieuw-talent-naar-70-in-zz-zwaar-debuut-hij-is-zo-lekker-ongecompliceerd/ Horses.nl Bron: