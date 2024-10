Alle Subtopuitslagen op rij: week 43

Subtopuitslagen vindt oktober even niet van dressuursubtopwedstrijden 27 voor met vinden, elke Premium op alle bericht is dit 43). alle altijd u In Nederlandse 21 overzichtelijk (week uitslagen rij. makkelijk. u daarom uitslagen zet en Horses van tot De dinsdag

Voorthuizen Subtop Uitslag

https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-nationaal/danielle-heijkoop-en-nordic-blue-hors-winnen-subtopdebuut-ik-denk-dat-hij-alles-in-zich-heeft/

Uitslag Subtop Bodegraven

Uitslag Soest Subtop

Nederweert Uitslag Subtop

Sonnega Subtop Uitslag

Subtop Uitslag Bergschenhoek

https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-nationaal/tessa-kole-wint-zt-debuut-met-topscore-niet-verwacht-gelijk-zulke-punten-te-rijden/

Horses.nl Bron: