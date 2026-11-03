Alle Subtopuitslagen op rij: week 44

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Alle Subtopuitslagen op rij: week 44 featured image
Anouk Slabbers met Ojee B. Foto: Samantha Wouterse
Door Ellen Liem

De uitslagen van Nederlandse dressuursubtopwedstrijden vinden, is niet altijd even makkelijk. Horses Premium zet daarom voor u alle Subtopuitslagen elke week overzichtelijk op rij. In dit bericht vindt u alle uitslagen van 26 oktober tot en met 1 november (week 44).


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 10,95 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant