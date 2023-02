Alle Subtopuitslagen op rij: week 6

dit 6 vinden, makkelijk. rij. zet is u alle met en 12 niet van bericht uitslagen Horses even tot februari alle vindt u dinsdag van daarom voor uitslagen (week Premium op 6). dressuursubtopwedstrijden altijd De Subtopuitslagen elke overzichtelijk In Nederlandse

Uitslag Subtop Beuningen

https://www.horses.nl/dressuur/subtop/micky-schelstraete-wint-yr-debuut-met-nieuwe-troef-het-ging-makkelijker-dan-ik-had-verwacht/

zondag Uitslag zaterdag, Subtop vrijdag, Houten

https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-nationaal/madeleine-witte-wint-inter-i-debuut-ik-kan-echt-van-elton-op-aan/

https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-nationaal/madelon-eekhof-sterk-op-dreef-na-verplichte-pauzes-dit-gaat-de-goede-kant-op/

Vinkega Uitslag Subtop

Lisse Subtop Uitslag

Uitslag Subtop Zuidwolde

https://www.horses.nl/dressuur/subtop/winnend-subtopdebuut-emma-amtrup-dreams-come-true/

Bron: Horses.nl