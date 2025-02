Alle Subtopuitslagen op rij: week 7

De uitslagen van Nederlandse dressuursubtopwedstrijden vinden, is niet altijd even makkelijk. Horses Premium zet daarom voor u alle Subtopuitslagen elke dinsdag overzichtelijk op rij. In dit bericht vindt u alle uitslagen van 10 tot en met 16 februari (week 7).

Uitslag Someren (donderdag, Subtop vrijdag) https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-nationaal/dinja-van-liere-en-imposantos-debuteren-met-ruim-72-dit-is-een-super-leuk-begin/ https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-nationaal/jonna-schelstraete-wint-debuut-met-bijna-70-dit-wordt-een-paard-voor-het-hogere-werk/ Boxtel Uitslag Subtop Vinkega Uitslag Subtop Subtop Hillegom Uitslag Subtop Bunschoten-Spakenburg Uitslag Horses.nl Bron: