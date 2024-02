Alle Subtopuitslagen op rij: week 8

bericht vinden, overzichtelijk De even u vindt Subtopuitslagen alle voor met daarom februari zet uitslagen van 25 en op Nederlandse uitslagen van niet elke tot dressuursubtopwedstrijden 19 (week dit 8). dinsdag is Horses Premium altijd makkelijk. u In rij. alle

Subtop Uitslag Someren

Uitslag Subtop Utrecht

https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-nationaal/marlies-van-baalen-en-go-legend-naar-afgetekende-zege-dit-was-een-van-zijn-beste-proeven-ooit/

https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-nationaal/diederik-van-silfhout-en-dante-us-winnen-zt-debuut-met-ruim-72-echt-een-heel-compleet-paard/

Subtop Mariënheem Uitslag

Subtop Uitslag Benningbroek

Subtop Uitslag Nederweert

https://www.horses.nl/dressuur/subtop/emmelie-scholtens-en-desperado-naar-75-bij-rentree/

Bron: Horses.nl