Alle Subtopuitslagen op rij: week 9

rij. is 5 dinsdag alle bericht altijd uitslagen dit u alle maart u februari op zet overzichtelijk De In van niet daarom Subtopuitslagen vinden, van vindt elke Premium Horses Nederlandse en voor (week tot makkelijk. 9). dressuursubtopwedstrijden 27 met uitslagen even

Uitslag Subtop Hillegom

https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-nationaal/kim-noordijk-naar-dik-71-in-inter-ii-joep-is-gemaakt-voor-het-zwaardere-werk/

is Kim II: 71% werk’ in zwaardere ‘Joep naar dik Noordijk voor Inter het gemaakt

Westmaas Uitslag Subtop

Subtop Uitslag Liempde

https://www.horses.nl/dressuur/subtop/dik-70-in-psg-voor-muis-schreuder-met-jakarta-utopia-rs2-heel-blij-met-zon-fijn-paard/

in Muis Schreuder paard’ blij met RS2: zo’n met PSG ‘Heel 70% fijn Dik Jakarta-Utopia voor

Uitslag Wetering Nieuwe Subtop

Pijnacker Subtop Uitslag

Horses.nl Bron: