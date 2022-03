Alle Subtopuitslagen op rij: week 9

van tot altijd vindt februari zet rij. daarom Subtopuitslagen 9). dinsdag alle Premium Horses dit alle even (week maart met februari op van u voor In dressuursubtopwedstrijden 6 De 28 niet elke uitslagen is u Nederlandse uitslagen overzichtelijk en vinden, bericht makkelijk.

Uitslag Den Subtop Dungen

https://www.horses.nl/dressuur/subtop/femke-de-laat-wint-psg-met-intro-k-ik-heb-zin-in-de-zomer/

Subtop Uitslag Reuver

Subtop Exloo Uitslag

https://www.horses.nl/dressuur/subtop/succes-voor-diederik-van-silhout-met-nieuwe-talenten-in-exloo/

https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-nationaal/gp-overwinning-voor-britt-muis-met-its-britts-hebbe-mijn-beste-proef-tot-nu-toe/

Uitslag Nieuwe Subtop Wetering

https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-nationaal/iwan-mijnals-wint-inter-ii-debuut-dit-is-echt-wat-anders/

Subtop Soest Uitslag

Bron: Horses.nl