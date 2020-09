Scholtens: ‘Ik heb een heel speciaal gevoel als ik Desperado rijd’

Emmelie Scholtens pakte afgelopen weekend met Desperado (v. Vivaldi) bij het NK dressuur in Ermelo de bronzen medaille. RTV Rijmond sprak met haar over de goede prestaties in Ermelo. Het NK was voor Scholtens de eerste grote wedstrijd na corona. "Ik was wel een beetje nerveus."

Na het overlijden van Apache is Desperado nog belangrijker voor de amazone geworden. “Als ik veel over Apache praat moet ik nog steeds bijna huilen. Zulke dingen horen er helaas ook bij, maar het blijft nog steeds moeilijk. In deze moeilijke periode vond ik het prettig om bij mijn paarden te zijn.”

Desperado iets beter dan Apache

Scholtens denkt dat Desperado wel iets beter is dan Apache. “Desperado wil het heel graag goed doen. Als hij dan een foutje maakte, wist hij dat meteen en was daardoor soms wel onzeker.”

Magisch gevoel

“Ik heb een heel speciaal gevoel als ik Desperado rijd. Dat heb je niet zo heel vaak bij paarden, maar als je dat hebt is dat iets heel magisch. Daar ben ik heel trots op.”

Juiste instelling

Edward Gal traint de amazone. “Ze pakt het rijden heel goed op. Ze heeft de juiste instelling en dat vind ik geweldig. Ze ziet altijd verbetering ondanks dat het goed gaat.”

