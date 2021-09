Amazone Jeanine Nieuwenhuis begint eigen dressuurstal

Internationaal dressuuramazone Jeanine Nieuwenhuis opent 1 januari 2022 de deuren van haar eigen onderneming: Jeanine Nieuwenhuis Dressage. De amazone die in alle kleuren, waarvan vooral gouden, medailles won op nationale en internationale (jeugd)kampioenschappen maakt de stap om voor zichzelf te beginnen. Na een samenwerking van zes jaar met TC Dutch Sporthorses is het tijd voor een nieuwe stap in haar carrière.

“De afgelopen jaren heb ik niet alleen op rij-technisch vlak geleerd van Tim Coomans, maar ik heb ook echt alles geleerd als het gaat om een hippisch bedrijf runnen. Het management van de paarden, handel en strategische keuzes maken; ik heb veel mogen zien en leren. Het was dan ook geen makkelijke keuze. Aan de ene kant is de droom groot om voor mezelf te werken en aan de andere kant heb ik nog iedere dag plezier op de kwaliteitsvolle paarden die ik bij TC Dutch Sporthorses mag rijden.”

Meeverhuizen

Vaak wordt er gezegd dat een samenwerking in goed overleg uit elkaar is gegaan. Maar in het geval van Jeanine en Tim is dat ook echt het geval. “Wat al zeker is dat we elkaar zeer regelmatig blijven zien. Ik ga iedere twee weken lessen bij hem en ook verhuist TC Great Lady mee naar de nieuwe stal. Great is in eigendom van Tim Coomans en Erwin Reijnders. Door dit duo konden we haar behouden voor de sport en heb ik een geweldig paard te rijden. Ze kan alles voor het hoogste niveau aan, ze heeft het complete pakket in huis wat een ‘echte’ nodig heeft.”

Tim Coomans: “Natuurlijk wisten we dat dit er een keer van ging komen, maar als het moment daar is dan is het toch even slikken. We hebben samen veel successen mogen beleven. Maar het einde van het dienstverband betekend gelukkig niet dat we definitief uit elkaar gaan. We gaan gewoon in een andere vorm samenwerken!”

Terug naar Zeeland

Pensionstal Oud Campen in Kamperland wordt de nieuwe thuisbasis voor de ambitieuze amazone. Hiermee gaat ze terug naar haar roots in de provincie Zeeland. “Ik kom uit Zeeland en ondanks dat ik met veel plezier in Oud-Beijerland heb gewoond bleef het vaak heen en weer rijden tussen de provincies. Momenteel wordt er een aanbouw gebouwd waar plaats is voor 10 paarden. De inrichting van het complex is voor mijn rekening, ik heb vandaag al een partij hele mooie boxen besteld. De komende maanden werken we er hard aan om alles klaar te krijgen. Op 1 januari ga ik definitief over naar mijn nieuwe stal. Alle faciliteiten zijn er aanwezig en ik kijk er enorm naar uit om op ‘eigen benen’ verder te gaan.”

Focus op trainen en africhten, maar ook lesgeven

De focus binnen het bedrijf ligt op het trainen en africhten van dressuurpaarden. Daarnaast is er ook nog meer ruimte voor het lesgeven van andere ruiters. “De afgelopen tijd ben ik al meer gaan lesgeven en ik heb daar veel plezier in. Zo begeleid ik bijvoorbeeld Bo Oudhof die succesvol is in de U25. Niet alleen geef ik haar les, ik ga ook regelmatig met haar mee op wedstrijd. Ik kijk uit naar de komende jaren; het hoogst haalbare halen uit mijn eigen paarden en die van klanten is het doel dat ik mezelf stel.”

