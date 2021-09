Amber Hage en Jill Bogers scoren in Subli Competitie Werkendam

De derde selectiewedstrijd van de Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden vond gisteren plaats in Werkendam. De hoogste score van de dag ging overtuigend naar de vierjarige Mercurius ACM (v. Dream Boy) onder het zadel van Amber Hage. Bij de vijfjarigen was Jill Bogers met de hengst Lennox U.S. (v. Grand Galaxy Win) in een sterk deelnemersveld nipt de beste.

In de rubriek voor vijfjarigen konden juryleden Monica Drohm en Vivian Lindemann hoge punten kwijt aan de combinaties in de ring. De top vier scoorde allemaal boven 80 procent. Met een klein verschil ging de winst in de rubriek naar Jill Bogers met Lennox U.S., vlak daarachter eindigde Sanne van der Giessen met Las Vegas (v. Jazz) als tweede. Dirk-Jan van de Water werd met Denton RMD (v. Dream Boy) derde.

Sterke kopgroep bij vijfjarigen

Jurylid Vivian Lindemann was erg tevreden over de kop van het klassement: ”We hebben een zeer sterke kopgroep gezien waar we zeker van hebben genoten. De top vier waren allemaal goede paarden voor de toekomst maar de nummer één en twee hebben pas echt indruk gemaakt en blijven ook op je netvlies staan. De goedgekeurde dekhengst Lennox. U.S. met Jill Bogers stak er absoluut bovenuit. Lennox U.S. is echt een kwaliteitsvol paard met drie goede gangen die al veel gedragenheid liet zien. Maar ook de nummer twee Las Vegas van Sanne van der Giessen was heel imponerend. Dit paard werd heel correct voorgesteld met een mooie aanleuning en toonde veel souplesse. Ook de nummer drie Dirk-Jan van de Water met Denton RMD en nummer vier Meghan Mühlebach met Let’s Play (v. Franklin) deden niet voor elkaar onder en werden zeer goed voorgesteld. Al met al hebben we genoten van deze sterke kopgroep die allen al zeer fijn bevestigd waren.”

86,80% voor vierjarige Mercurius ACM

De paarden in de rubriek voor vierjarigen werden beoordeeld door jurylid Patrick Berends. De echte koploper van de dag was Amber Hage die maar liefst 86,80% scoorde met haar vierjarige paard Mercurius ACM. Hiermee pakte ze overtuigend de eerste plaats. De tweede plaats was voor Femke de Laat die haar Mission Eye naar een score van 79,80 reed. Het podium werd aangevuld met Dirk-Jan van de Water die met zijn tweede paard Le Vixen een percentage van 79,20 behaalde en ook in deze rubriek als derde eindigde.

De volgende wedstrijd van de Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden wordt verreden op 18 september in Houten.

Bron: Horses.nl/persbericht