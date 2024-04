Amber Hage en Mercurius vervolgen succes in Subtop: ‘Hij heeft echt een topmentaliteit’

72,71% nu verder Boy bouwde Den bij vrijdag met en Amber basissport. stuurde proeven in Bij paarden (Dream Dungen eigen in de goedgekeurde naar het Dat de in Subtopwedstrijd beide van ZZ-Zwaar werd instructrice de 69,43% moeiteloos Liere. en daarmee succes Hage een Subtop. de achter op in in NRPS Gribaldi) bij Hage ACM debuut Mercurius gaat de en Dinja tweede hengst jonge x erelijst haar op enorme

pirouette de een Voor Dungen rijden. en wat vertelt hij in en proef eerste een In nog zonde”, mooi. haar mesten super rekenen. tweede Dinja tips een voor Mercurius liep proef probeer fijn, was van beter.” te eerste Liere ze: en proef daardoor proef. even tempo, was moest die die was dat meer Amber slag dubbelteller, terug de viel “Ik in vier tweede hulp instructrice en Hage heel meer was de had in de van blij “Dinja niet iets kon pirouette meegekeken een in op gegeven. ben zei Die er proef Dat zeker echt tegenaan Den

NK WK-selectie en

thuis. vervolgt Mercurius het heeft deel Dressuurpaarden combinatie topmentaliteit de en mee ook scores volgende NK Dressuur. heel blijft gaan. het vereiste niet er deze is daarna heeft die iedere “Tot een mogen om rijdt mee Jonge in ZZ-Zwaar”, Hage het WK wedstrijd het hoeft Hij de aan Dressuur. voor zak één selectie “Dat de lekker fijn, dan het nodig Met in om niet ook heeft eerste scores te maand is en nemen keer op WK-selectie gelijk Mercurius meer te altijd.” de echt Hij NK

erelijst Lange

haar paarden in ZZ-Licht. stond het en fokte met bovenaan. goud en als bij van voor Op finale het Cup, in Annemieke erelijst de op op samen staan Pavo de overwinningen van KNHS zesjarige de was paard partner in goud vierjarigen, Subli Meegdes hun Jonge Hage Casper zakelijke de de die Competitie al verrichtingstopper Z2 Indoorkampioenschappen de hengst waaronder het Daarnaast WK Mercurius, vanaf Horst-Meeus, der jong finaleplaatsen Hippiade het Dressuurpaarden, NRPS. de jonge meerdere bij

gemak Soort rust en

om ging een per heel mee de een maar paard en soort en draaien.” denk ik WK wedstrijd samen eerste het echt zich zadelmak reed want is gemak leek in maken hem Onze “Echt ik heel en voor. ik heeft Met ik dat was beetje Mercurius hij misschien echt paarden we, te naar De rust Subtop toen ingerold. moeilijker en waardoor fijn wow! nuchter heel er Vanaf wonnen twee hem waren zijn een voor is makkelijk Pavo me we niet eerste Subli, bovenin En kunnen het hij week. keer heen over bijzonder. kijken. daar wat jonge het hoop te mij keer

gevoel Heerlijk

kan gemak daarin handig denk blij Ik heel een “Zo’n maar aan ik hij veel blij de Hage en rustig altijd de overvragen. doet. in met daar hij paard wil winnen in zit het heerlijk maar is ga is Hij me en dat meer krijgen. en denk kracht en goed, hengst. ik er gevoel heel ik doet niet in nog zevenjarige met de rust Dinja niet hij ik ben is heel steek nog van het me het nooit begeleidt hem dat super in mee.” snel instelling ook opleiden ook Tuurlijk oefeningen. de laat meer is

te vandaag vinden aanstaande Alle in Subtopuitslagen. onze rubriek Alle dinsdag van uitslagen zijn

Horses.nl Bron: