Amphitryon RS2 naar Yasmin Westerink

Yasmin Westerink is de nieuwe amazone van Amphitryon RS2 (Ampère x Rosario), dat heeft de amazone op social media bekend gemaakt. De elfjarige Oldenburger-ruin werd vorig jaar door Marieke van der Putten op internationaal Lichte Tour-niveau uitgebracht.

“Verheugd dat ik Amphitryon welkom mag heten. Ik kan het nog niet geloven en ik kijk enorm uit naar de toekomst met deze nieuwe superster. Ik kan niet wachten om hem beter te leren kennen. Dank je wel Marieke van der Putten, dat je hem aan mij hebt toevertrouwd”, aldus Westerink.

Carrière met Van der Putten

Amphitryon, voorheen als premiehengst goedgekeurd in Oldenburg, liep als jong paard een aantal Subli Cup-wedstrijden met Marieke van der Putten en maakte in 2020 zijn nationale Lichte Tour-debuut. In februari 2022 volgde hun internationale debuut in Le Mans en daarna startte de amazone hem nog internationaal in Lier (maart 2022) en Opglabbeek (april 2022). In Opglabbeek werd de combinatie tweede in de Intermédiaire I (71,372%) en ze wonnen de Inter I Kür (76,008%). Daarna bleef het stil rondom Amphitryon.

Bron: Horses.nl