Aniek de Laat van WK naar PSG-succes: ‘Ik kan het soms niet helemaal geloven’

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Aniek de Laat van WK naar PSG-succes: ‘Ik kan het soms niet helemaal geloven’ featured image
Aniek de Laat met Newton M. Foto: Wilma Frentz
Door Ellen Liem

Het kan niet op voor Aniek de Laat: afgelopen zomer maakte ze met Newton M (Just Wimphof x Vivaldi) haar debuut op het WK Jonge Dressuurpaarden en nu gaat het succes moeiteloos verder in de Lichte Tour. Eerder deze maand bij het debuut tikte de combinatie bijna de 70% aan en vandaag gingen ze daar alweer overheen. De fraaie score van 71,618% was op de Subtopwedstrijd in Erp goed voor de tweede plaats.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like