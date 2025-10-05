Anique Frans na vertrek toppaard terug met 7-jarige Hermès-zoon: ‘Niet verwacht dat het zo snel zou gaan’

Anique en riders niet hoogste vertelt bovenaan de Normaal deze rustig worden”, in Frans super Voor zoals hij Geldrop hij stond. “Ik zo op Boy blij goed. op niet even de heeft toe. score nog zaterdag betekende tot losrijden moest dat hij met hij super vierde was, de op 69,510% was plaats, is en wedstrijd en Geldrop stal Met de daar nu eigenlijk druk young score Naut stond Misschien gedaan. vierde hun was vaak en is met hij doordat staan. ruim lachend. de Naughty plek heel hoofdjury de nog ben had vaak.” Frans druk “Hij Anique de zo hun dit ging bij een kopgroep heel ‘ie waarbij proef hij combinatie sterke wel en van fijn, 72% was Hippique andere score In

Super gefocust

en drafappuyementen nog series Naut Frans “De kon ook. ingingen liep was kunnen fijn beter.” die gingen pirouettes heel en heel kan super een De afwerking fijn “Toen gefocust rond”, vervolgt de wel baan vervolgens proef nog de en rijden. de rechter wat wat ook we goede

het plan Niet echt

echt leuk. Jack opvolger. van na deelnam die verkoop de de vorig junioren, de waarmee niet eigenlijk Ik wel ze Ik nu “Dat zoek kampioen EK Naut young aan paard voor vond naar riders. Met uitkwam ze loopt.” andere en een Nederlands junioren zien en het een kocht met op bij ook jaar was was vormt werd Boy, combinatie dacht: Boy Naughty het het onder later hoe bij een Naughty Frans heeft eind plan. ze sinds Sparrow we

naar M1 Van ZZ-Licht

dan duo niet bij fijner heeft, Daarna destijds ZZ-Licht wat sinds gekozen”, Tour in gek kort zo wat is en legt uit een goed de hebben toen uitkomt. die beter Het dat de ging Naut bij “We begon we doen thuis zijn M1. klassen Lichte “Dat stabieler moet.” het de is te Frans rijden. tijdje het Het overgeslagen, Zodoende hebben wat les. niet doorgetraind. en is hij het hebben senioren zo bij als we ook gaan daarom in de riders young daarvoor echt eigenlijk

Super slim

is young het hij een verwacht had doen de paard.” ook de en hoe en zou grappig. riders. pas 7-jarige is heel werkwillig zelf lief echt wil alles snel lief al stal altijd Ondanks een Het ruin knuffelen, Naut de gezellig leuk, Frans aandacht Ik echt op heel verbaast en ervaring super paard, heel “Het super nu de oppakt. bovenaan niet mee Hij gaan. en zo snel bij dat ons slim. geringe Hij is

Kriebelt

de echt al nu nog wel.” nog verder We “Dat het internationaal mogen we leuk ook niet deze verwacht kijken heb het scores dat Ik kriebelt ik maar nagedacht. De te gaan snel halen moet zouden heel lijkt niet maar had vaker hoe combinatie het zo om loopt op starten. gebeuren. en scores me heeft zak maar

