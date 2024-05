Anna Peeters wint met KWPN’er Harlekin eerste onderdeel bij junioren op BK

Anna Peeters legde vanmiddag bij de junioren beslag op de overwinning op het Belgisch Kampioenschap in Lier. Met de twaalfjarige KWPN'er Harlekin (v. Chinook) was ze de beste in de teamproef. Ze ontving met het fokproduct van D. van Dingenen de hoogste score van 70,394% en werd door vier van de vijf juryleden aan kop geplaatst. Peeters brengt Harlekin sinds maart 2022 op internationale wedstrijden uit. Eind maart zette ze nog een goede prestatie neer in de teamproef door tweede te worden met 69,849%.