Annabella Pidgley Brits kampioen met Sultan des Paluds, reservekampioen met Dibert L

Annabella Pigdley heeft op de vierde dag van het LeMieux National Championship, dat ruim een week geleden werd gehouden, het U21 kampioenschap gewonnen. Ze stuurde Kirsten Brouwers voormalige Grand Prix-paard Sultan des Paluds (Soliman x De Niro) naar een score van 75,65%. Met de door Stephanie Kooijman opgeleide Dibert L (Vivaldi x Balzflug) werd ze daarnaast reservekampioen.

Pidgley en Sultan des Paluds wonnen eerder dit seizoen twee zilveren medailles op het Europees kampioenschap voor junioren. Op het nationale kampioenschap voegde ze daar goud in de U21 aan toe. De U21 is rubriek waarin pony’s, junioren en young riders het tegen elkaar opnemen. “Het ging heel, heel goed. Ik was erg tevreden”, vertelt de amazone. “Hij was een beetje moe, omdat ik ook de Andrews Bowen Advanced Medium heb gereden, maar hij was super en liep een fijne, foutloze proef. We blijven er aan werken om steeds meer een combinatie te gaan vormen.”

Dromen van nog een EK

De jonge amazone, die wordt getraind door Olympische amazones Cathrine Dufour en Charlotte Dujardin, kijkt alweer uit naar het komende seizoen. “Ik denk dat ik volgend jaar nog bij de junioren blijf rijden, ik zou het geweldig vinden om nogmaals naar het EK te mogen, met Sultan of mijn tweede paard Dibert. Daarnaast blijf ik hard verder trainen om steeds beter te worden, zodat als ik de overstap naar de volgende klasse maak, ik direct goed kan presteren.”

Bron: British Dressage