Annabella Pidgley wint zelf ook met Espe

Annabella Pidgley heeft afgelopen zondag haar wedstrijddebuut met Espe (Escolar x Dimaggio) gemaakt. De Britse amazone stuurde de WK-merrie naar 78,50% in de individuele proef voor junioren. Een knappe prestatie, want Pigdley maakte een avond eerder voor het eerst in anderhalf jaar weer een ritje op de merrie. Espe wordt voor de familie Pigdley getraind voor Cathrine Dufour.

“Gisteravond kwam de vlucht van Annabella en haar moeder aan en hebben we een kleine trainingssessie gehad. Vandaag hebben ze een prachtige proef neergezet en gewonnen met 78,5%. Je moet dapper zijn om dat te kunnen doen en ik ben heel trots op jou, Annabella! We hebben een droomteam en ik kan niet wachten tot Espe voor het komende seizoen in Groot-Brittannië is”, schreef Dufour gisteren op Instagram.

Aanschaf

De familie Pidgley schafte Espe inmiddels twee jaar geleden aan. Het jaar daarvoor maakte de merrie, toen nog in eigendom van Helgstrand Dressage, veel indruk op het wereldkampioenschap voor jonge dressuurpaarden, waar ze de kleine finale won. Later dat jaar werd ze zevende op de Bundeschampionate. Na de aankoop zette de familie Pigdley Espe in training bij Cathrine Dufour. Dufour heeft Espe succesvol Lichte Tour gestart.

Druk leven

Annabella, de dochter van wijlen Tony Pigdley en het internationale dressuurjurylid Sarah Pigley, houdt er een druk leven op na. Ze studeert voor het Internationaal Baccalaureaat in wiskunde, Latijn, sportwetenschappen, bedrijfskunde, Psychologie en Engels. Ze volgt via Zoom dagelijks lessen van Dufour en sinds de aanschaf van Charlotte Dujardins Gio (Apache x Tango), reist ze wekelijks naar Gloucestershire.

Bron: Horses.nl/Cathrine Dufour/Horse & Hound