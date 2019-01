Anne Meulendijks en MDH Avanti N.O.P. ‘oefenend’ naar 75%

Op de subtopwedstrijd in Someren verscheen Anne Meulendijks afgelopen vrijdag aan de start in de Grand Prix met MDH Avanti N.O.P. (v. United). Met een score van ruim 75% wonnen ze de rubriek.

“Ik heb Avanti een tijdje thuis gehouden om wat dingen door te trainen. Ik wilde nu even kijken of ik dat in de ring kon toepassen. Someren is bij ons om de hoek, vandaar dat ik daar gestart ben en niet op een oefenwedstrijd”, vertelt Meulendijks.

Flitsender

“We hebben er vooral op getraind om het totaalbeeld nog flitsender te krijgen en om in de piaffe en de passage er nog een tandje boven op te doen. Ook de pirouettes konden nog mooier. Ik denk dat het goed gelukt is in de proef. De score was ook mooi en de jury’s waren enthousiast. Ik heel blij met de vooruitgang weer. Binnenkort gaan we met de nieuwe bondscoach Alex van Silfhout om tafel om de verdere planning te bekijken”, blikt ze alvast enthousiast vooruit.

Visser op kop

Tommie Visser en Chuppy Checker CL (v. Osmium) werden tweede in de Grand Prix met 72,23%. Visser schreef ook de Lichte Tour van vrijdag op zijn naam. Hij deed dit met Genesis Begijnhoeve (v. Jazz) met 65,96%.

Jessica Leijser werd hier tweede met Djambalaya (v. Santano) met 64,56%.

Twee keer Bastings

Op donderdag werd ook een Grand Prix-rubriek verreden. Remy Bastings pakte hier zowel de zege als de tweede plaats. Met Ambassador (v. Rhodium) noteerde hij de winnende score van 67,45%. Met Dior S (v. Spielberg) noteerde hij 67,07%.

Bron: Horses.nl