Anne Meulendijks: ‘Nu weet ik weer waar we staan’

Na het Europees kampioenschap van afgelopen zomer in Rotterdam, waar Anne Meulendijks en MDH Avanti N.O.P. (United x Farrington) deel uit maakten van het zilveren team, verschenen ze vandaag weer in de ring. Het doel van Meulendijks was oefenen om weer in te komen voor het indoorseizoen. Dat oefenrondje pakte met een dikke A-kaderscore van 73,913% en de overwinning goed uit in deze kadersvormingswedstrijd op Geldrop Hippique.

“Na het EK heeft Avanti een beetje vakantie gekregen en we hebben niet naar deze wedstrijd toe getraind”, vertelt Anne Meulendijks. “We hebben sinds kort in de training de oefeningen weer meegepakt en ik wilde vandaag graag even oefenen om weer naar het indoorseizoen toe te werken. Nu weet ik weer waar we staan.”

Vergeten te tellen

Hoewel het voor Meulendijks een oefenrondje was, staat ze er met de score van bijna 74 procent zeker al goed voor. Op de cijferlijst een hele rits 7-ens, 7,5-en, 8-en en zelfs een 9 voor het zigzag-appuyement in galop. De enige onvoldoende verscheen voor de wisselserie om de pas. “Ik was zó aan het rijden waardoor ik vergat te tellen. Dat was een beetje een domme fout”, zegt Meulendijks lachend. “Ik was in de veronderstelling dat ik er vijftien reed maar het waren er zeventien. Anders had er denk ik een nog mooiere score in gezeten.”

Rising star Edison

Naast haar toppaard Avanti bracht Meulendijks ook haar ‘rising star’ Edison (Johnson x Balzflug) aan de start, waarmee ze sinds vijf maanden uitkomt in de Grand Prix. Bij dat debuut was er gelijk zeventig procent en ook op het NK Dressuur van afgelopen mei in Ermelo overschreed de combinatie de zeventig procent-grens. Vervolgens wonnen ze de kleine finale, hun allereerste Grand Prix Spécial, met dik 71%. Vandaag kwam de score met 68,913% iets lager uit. “Eigenlijk ben ik er heel blij. We hebben pas een paar keer Grand Prix gereden en zijn daarna gestopt omdat de focus toen volledig op Avanti ging.”

Dure fouten in dubbeltellers

“We hadden hele mooie stukken maar dure fouten in de dubbel tellende serie om de pas en het zigzag-appuyement in galop. Nu gaan we proberen de fouten op te lossen en Edison moet meer routine krijgen in deze proef. Avanti is zó ervaren, die weet altijd wat er moet gebeuren. Dat moet Edison gaan leren. Daar gaan we nog een beetje kilometers voor maken.”

B-kaderscores

Anne Meulendijks was met Avanti de enige die bij deze voor kadervorming tellende Grand Prix een A-kaderscore realiseerde. Daarnaast werden er wel meerdere B-kaderscores genoteerd. Dat deden Denise Nekeman, Thalia Rockx en Lynne Maas. Nekeman reed Boston STH (v. Boston) met 71,594% naar de tweede plaats. Thalia Rockx zette met Verdi de La Fazenda (v. Florett As) de derde score van 71,196% neer. Maas reed Electra (v. Jazz) met 70,507% naar de vierde plek. De top vijf werd compleet gemaakt door Agaath van der Lei en VRB Group’s Caron (v. Florencio) met 69,022%. Anne Meulendijks en Edison sloten aan op de zesde plek.

Lees ook:

Niels Bax wint debuut met dik 71: ‘Nu was het tijd om de stap te wagen’

* meer nieuws volgt *

Bron: Horses.nl