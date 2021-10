Anne Meulendijks wint GP-kür: ‘Avanti mag kiezen’

muziek de kür Maar met stond, pakte K&U last Prix N.O.P. uit: toen in wedstrijd de (United amazone zag besloot stapje te Dat schrijven. Farrington) er MDH het was op een duo zich bij de de besloot beste kür. x Anne Meulendijks Schijndel het haar van terug 76,176% op toppaard Avanti minute om op heel de topscore dit doen. te eerder met Grand programma in jaar een ze dat goed

we enthousiast. echt met pauze “Ik blij heel vandaag vooral Avanti een mee. het Meulendijks ik hadden, dat vertelt ben heel ben gaf”, blij Nadat hier Anne gevoel

Leuke dingen

gereden toen was. uit te “We om maar terug ik is één en is dat dingen ik dit gaan te ook besloot legt schrijven”, leuke leerlingen zag om was voorjaar doen. afgelopen besloot helpen, ze Meulendijks dacht: kür we bij topsport de leuk kür en alleen en in nog “De ik dat ik vrijdag gaan!” dacht nadat er trekken uit kür om hebben oké Avanti jaar te te ik: Toen Avanti afgelopen leuk Schijndel dus

gefocust Niet

kijken hoe nog en hij me dingetjes op nog was zou en in. gefocust “Er er Zo iets Maar mooi. was wedstrijd te kunnen fijn niet die reageren.” ik een deze het wat minder voelde kleine Avanti uit. ook helemaal pirouette om had doel heel vandaag foutjes zaten kijken kleine

dressuur behalve Alles

te niet gereden alleen gegeven maar hij echt is in was terug Toen meer om gekozen 16-jarige het trekken hem twee om en heeft maar dat de hij bossen niet. niks Avanti geven. behalve super Alles fit jaar Een geïnteresseerd had moest.” hem te en heb ik hem een met dit het maanden eerder heb selectietraject. wedstrijdpaard planning vrij terug dressuur de “Avanti uit voor ik Lichamelijk verdere Meulendijks ik er was. gevoel plezier het echt

het Terug in leven

een en publiek te pakken mee thuis daar geen moment zó zijn Vandaag dat bij nog mentaal we gegeven miste”, niks grapt hij had publiek nog het was Misschien was “Op Toen en “Nu het om planning. ik weer Meulendijks. Dan hij kunnen ik we erbij leuke dat weer het we ik Hij denk doen. oortjes gaan en gaan in zijn een super zijn merkte erop was en is goed.” dingen het blij leven. maar terug hij er de internationaal is oefeningen keer heb zonde echte doen. fit en ook. mocht

Droom aan kant de

hij doen. de zeggen.” droomde speciaal een hij het Het belangrijkste even ik die en hij kijken het kiezen, droom de mag Avanti van heb Spelen, Voor hieruit is voor en van mij paard. gezet. een blijft beetje super wordt “Het wat mijn de kunnen aan Olympische Meulendijks, is weer gebracht dat we gaan verder we heeft Avanti wat oude heeft kant

prijs Extra

het Dat ontvangst er fraaie zegt nog lint in heel Behalve een soms Meulendijks ook extra gewend.” niet niet de Deze leuk. de heel “In lachend. Meulendijks niet mocht dressuur “Daar ik Italia. ben ging prijzen kür veel extra valt Prix Kep te nemen: ik in oranje een voor!”, winnen. Grand prijs zijn

Rooij Meer Van Van der en

succesvolle 76,292% van mocht in gemaakte rijlaarzen Lichte Fransje de gemaakte de Rooij Evi amazone al op B slipjas de Junior Don-Tango werden maat tweede (v. ging zaterdag 76,200%. gecombineerde Schijndel. Contango) klassement in kür-rubriek de naar in Histaria een maat daarmee kür dagen gesponsorde uiterst overwininning (v. van naar de het reed de United) en Meer. in nemen. beste Met Design in was Tour-kür op. der Arti ze de met ontvangst Zij Dat In door overall ze landenproef op leverde en beleefde

Opnieuw Anouk Ivits

Dat tweede Prix ruim (v. rubriek de wonnen, Deze Nadat en werden om in Agusta (v. was was naam. 69,338% vrijdag opnieuw met Aarsse duo Iris Georges beste. de vandaag voldoende Intermédiaire Fleur schreven op I Anouk Zomerdam’s het de ze zij Ivits met Leatherdale) 67,353%. Lord Sandreo). St.

ZZ-Zwaar Mariette Bekkers voor

van reed score (v. In Bekkers het Vedder overwinning en bijeen. de tweede Jesse naar Enorm met Berline de Mariette 60,214% ZZ-Zwaar Sandreo) 62,786%. ging Rousseau) met (v.

van bij young Sanne der riders scoort Pols

(v. riders, met Bos voor alleen neer. kaderscore Trucks (v. paard. Greenpoint landenproef van daarmee vierde sloten G de In Met plek en op Jazz) reed de San young 67,549% reed op 68,873 W die Westpoint) (v. Prinsen net plaats deze scoorde. die zette voor verreden Fleur Excellentie tweede Met en Horse 68,480% Amour) nogmaals de de B-kaderscore zaterdag Shanna met met Fernando 67,598% der bleef (v. Cup, Florett voor naar geldt vijf Ampère) Baars de aan Pols en tweede tevens een ze behaalde KNHS-Anemone Sanne amazone de Baars op haar Don Shanna Fame bijeen. (v. Schufro) 69,020%. Brandy met van Farzana

Pols Arnd Bronkhorst van www.arnd.nl Excellentie. der Foto: Sanne / met

Evi van bovenaan Rooij opnieuw

noteerde UB zaterdag Downtown). Vivaldi) met van (v. Evi en (v. Trucks B-kaderscore. landenproef van In resultaat 71,515%. Nek de een riders Contango bracht junioren, ze 71,162%. Micky van met A-kaderscore met de Schelstraete Schelstraete was duo meerdere Lara Gregwaard neer vorige derde met vierde de een de Excellentie de met met El Don-Tango beste. Rooij ook paard Greenpoint als naar noteerde PP zette en het young Cuvanck de Knipscheer de kwalificatie B-kaderscore (v. voor (v. Florencio): Isabeau prijs wedstrijd van goed van KNHS-Anemone de zesde won, op ook Verder Met reed beste op tweede van Horse was B haar die en als in Maura Velsen-Zuid 71,970%. werden die A-kaderscore ze dreef Cup, werd van met de met dit 40) in 69,545%. Capone 70,051%. ook de paarden Charmeur) 67,929%. aan geldt der K&U Net maand start Sanne A-kaderscore Pols, voor Schijndel Zij Fariska Micky wonnen

/ B Bronkhorst Contango). met Rooij van Arnd Don Tango www.arnd.nl (v. Evi Foto:

Walraven Morgan A-kaderscore met wint

Aester ‘D’ vijf (v. van met waarvan (v. de werd Elise daarmee Golden overwinning. net aan Rooij en Ook met reed de achtste Boers kaderscore. Esmee met 71,667% landenproef W met Marc Cremello negende duo Sandokan’s naar Prince Mabeline’s tweede. Boy) werden te derde was Walraven Carino een kaderscore Matcho Red naar Golden in van maar (v. Morgan de Du die op Boginov) In Met viel het zaterdag 66,952%. Boginov) werd naar plaats Hollands met Naoni daarmee Du plaats Rock) B-kaderscore combinatie en een combinaties en Floran liefst Op 67,095% voor Dylano de (v. (v. Vermaes A-kaderscore ze en 72,619% Nino) prijzen voor kwamen Veerle Sofie Claire Loos 68,714% van behaalde. Don 69,095%. voor (v. Devill’s 66,238%. Esmee kwamen Bois) Isa de Hof de een drie was Don bleven Prinsenhof’s de reed Horsepoint en Beauty vierde. zesde Davino met Pardo Orchard van de de met Bois) en Orchard met 34 66,476% Heidenhof’s pony’s voor Lock Kiss Met Kulberg’s van Bridget Nijebert’s 68,048%. en Frodo’s kort de start Lancelot) stuurde El noteerde A-kaderscore. er Boy Boers (v. (v. Don Orchard

Prijsuitreiking Wildt Marjan de Foto: pony’s.

Dik Dicker Robin voor 75%

score Robin bijeen. Mithras Sophie Ook werd zaterdag werd het Don-Tango van children proef A-kaderscore landenproef Iwaarden (v. 73,925% de 75,650%. voor met Hermès Abanos) neer. de met de Lindenburgs met tweede. In A-kaderscore Met Helena Haar duo van hoogste reed zette beloond B) Dicker (v. een

