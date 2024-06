Anne van den Eerenbeemt: ‘Van alle drie disciplines veel geleerd’

Amazone Anne van den Eerenbeemt was voorheen actief in de disciplines dressuur, springen en eventing, maar legde zich de laatste jaren – voornamelijk door de drukte van haar eigen praktijk – steeds meer toe op de dressuursport. Inmiddels heeft ze met de Wynton-dochter Hot Summer, die met Tarik van Boggelen actief was op internationaal driesterrenniveau in de eventing, het startbewijs voor de Prix St. Georges op zak.

Anne van den Eerenbeemt is veelzijdig opgeleid en heeft in haar carrière veel gesprongen. “Van alle drie de disciplines heb ik veel geleerd en ook de paarden steken er veel van op. In de eventing leren paarden echt goed meedenken en ik heb er zelf veel houding en balans van gekregen. Het is niet alleen het springen over de hindernissen, maar het is ook heuveltje op, heuveltje af. Ik heb geleerd om echt mee te zitten in de eventing. Daar komt bij dat ik echt uit m’n comfortzone gekomen ben”, vertelt de amazone lachend.

Lees een interview met Van den Eerenbeemt in de Paardenkrant van deze week

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop