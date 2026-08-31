Anniek van Dulst van teleurstelling op EK naar dik 72% bij Inter I-debuut: ‘De blik gelijk weer op vooruit’

Voor regerend Nederlands kampioen Anniek van Dulst verliep het Europees kampioenschap young riders vorige maand in Hongarije helaas niet zoals gehoopt en besloot ze My First Choice-Dutopia (Blue Hors First Choice x Sir Sinclair) terug te trekken voor de kür. Ondanks de teleurstelling ging Van Dulst niet bij de pakken neer zitten en heeft ze een uiterst succesvolle rentree gemaakt: op de K&U wedstrijd in Tolbert reed de amazone voor de eerste keer de Intermédiaire I en sloot dat debuut af met de fraaie score van 72,549%.
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