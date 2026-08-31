Anniek van Dulst van teleurstelling op EK naar dik 72% bij Inter I-debuut: ‘De blik gelijk weer op vooruit’

Ellen Liem
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Anniek van Dulst van teleurstelling op EK naar dik 72% bij Inter I-debuut: ‘De blik gelijk weer op vooruit’ featured image
Anniek van Dulst met My First Choice-Dutopia. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Voor regerend Nederlands kampioen Anniek van Dulst verliep het Europees kampioenschap young riders vorige maand in Hongarije helaas niet zoals gehoopt en besloot ze My First Choice-Dutopia (Blue Hors First Choice x Sir Sinclair) terug te trekken voor de kür. Ondanks de teleurstelling ging Van Dulst niet bij de pakken neer zitten en heeft ze een uiterst succesvolle rentree gemaakt: op de K&U wedstrijd in Tolbert reed de amazone voor de eerste keer de Intermédiaire I en sloot dat debuut af met de fraaie score van 72,549%.

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