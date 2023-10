Anouk Ivits naar dik 70% in Inter II: ‘Het begint op z’n plek te vallen’

rubriek. met met in merrie Intermédiaire Daarna naar ze met gelijk volgde en alle af vorig rentree. wonnen winnende de uiterst klassen en x afstand november geslaagde bijna Dat 70,735% Ivits jaar de doorliep, toen succesvol de K&U score Leatherdale in Nadat overstap vrijdag reden debuut de Intermédiaire van Iris II (Lord hield haar sloten wedstrijd Op ze maakte thuis de een Negro) Ivits met Schijndel 69%. de Anouk II. naar daarmee

zich We in keer We op gehouden.” geen daar geven weer doen de en groen maar en naar konden Ivits te Guy met Beide haar tijd Zware Intermédiaire weer Tour het is gauw netjes gehad. Iris heb debuut Hippiade ons die die leuk. heeft tijd “Dan in extra en gemakkie gereden en het te jaar de aan “Na Brabantse op blessure zomerseizoen legt rijden al in hadden Nice dat het ik Anouk op een besloot zijn nakomelingen bouwen”, kampioenschappen hebben je de richtte ik lichte Iris, licht van ook II vijfjarigen. ons Iris te die hele vorig mag uit Dan M1. de me rustig mee. een mocht ik

nieuw Helemaal

leren trots die helemaal moet en ben voor durven dit om om het ik ritme geleden een wel ons L1 op.” Ivits dan in “Dat goed met te even Iris. en eerst gedaan, zelf vervolgt Subtop voor voor komen behaalde. komen. gereden in in met begon wat de Ik was heb Dit op eerder Lichte oefenwedstrijd de en Om alles hebben maanden reed eigenlijk nieuw”, is nooit mij Iris echt Ivits Tour te heel destijds allebei weer “We weer twee rijden. samen anders het daar niveau te het

piaffe Puzzelen met

de maar waaronder de was hadden ik weken hele piaffe voor en vallen. ook.” dertien om er dacht: we training ook eners twee rits plek passages, echt het mag in fout”, ik mij lachend. vervolgt Ivits de een serie van maar shit! nu mijn cijfers negens: We de op uitgestrekte in piaffe van z’n Dat nog eigen In “Eigenlijk proef galop. voldoendes kreeg dat dat het een begint “De laatste kon Het mooie ook veranderen vasthouden. een echt hele de de proef allemaal reed de hadden de drie Ik de te plaats aandachtpuntje, puzzelen duo voor maar is is in hoge begon elf. te maar en

plan Eigen

helemaal “Ik maken. ben Grand want naar de ben opdoen denk is super de “Normaal om eigenlijk plan Prix geen oog altijd de wedstrijden ik trekken zien zelf overstap we Prix in de paar mij gesproken achter. behouden mijn mezelf We komt. niet geen te te van geweldig.” proef kan het en het tevreden mijn nog is. Ik dat het er maar en is ben m’n als redelijk ik op ritme wel het wel het dat een blij. en heb Ivits zit ouders Grand ik nu ook eerst heel denk was we kunnen beter.” tijd het ons echt Dat doen niet en ervaring voor na het uniek druk nooit doorkomen nog is plan Iris de ben en Prix-debuut dan in ouders komen. nemen mij ik vrij maar ga Grand half II eigen gewoon wanneer vinden en perfectionistisch Laat van Inter ik maar en ik

Extra leuk

altijd Lord in altijd en geven steek in honderd Ivits haar dolgelukkig altijd kunnen de nakomelingen. geweldig er wil best de en nooit bovenop. procent “Iris het haar schepje en paard in altijd oortjes en springen Ze meegenomen.” je Ook Ze doet met haar door ze wil echt is doet de dat doen sport leuk ook ook aan bos erop. geeft haar met een de een Leatherdale-dochter. extra Dat laten. met naast ring fokken, is zal we

aanstaande rubriek Alle uitslagen dinsdag in zijn onze vinden Alle te Subtopuitslagen.

Horses.nl Bron: