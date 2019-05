Anouk Noordman 70%-grens GP voorbij met tuiger

Op de tweede selectiewedstrijd van de Bonfix dressuur cup in Wezep was zaterdag de hoogste score van de dag voor Anouk Noordman. Met haar merrie Zeronica, die als tuigpaard gefokt is en een dochter van Talos is, noteerde ze 70,82% in de Grand Prix. Het is de eerste keer dat ze de 70%-grens doorbreken.

“Dat is wel een serieuze score. Zo hoog hebben we nog nooit gehad. Wel eens van 1 jury, maar nog nooit als eindscore”, reageert Noordman enthousiast.

“Ze ging ook echt heel goed. Ze kan echt super lopen en is heel ijverig. Soms is ze te ijverig en dan krijgen we daardoor foutjes. Nu werkte haar ijver in mijn voordeel en was het precies goed. Er zit zeker nog meer rek in. Dit paard is echt ongelofelijk. Het is wel grappig, want mensen denken soms ik wat ik kom doen met mijn tuiger, maar als ze begint te lopen is ze echt geweldig.”

Veulen erbij

Over haar verdere planning vertelt ze: “Er loopt nu nog een veulen bij van onze hengst Atze. Als dat veulen er af is zou ik wel graag een keer internationaal willen starten. Ik heb nu de scores voor het NK binnen, dus ik wil ook wel graag over twee weken op het NK starten. Dat lijkt me ook een hele mooie ervaring.”

Met de hengst Atze (v. Astor) noteerde ze met 67,17% de derde score.

Jean René Luijmes werd tweede met Aswin (v. Sandreo) met 67,94%.

Marlou de Ruyter

Marlou de Ruyter had ook een geode dag in Wezep. Met Gregwaard (v. Florencio) werd ze twee keer tweede in het ZZ-Zwaar met scores van 67,36% en 68,14%. In de Intermédiaire I werd ze eveneens tweede. Nu met Feel Good (v. Contango) met 66,18%.

De zege in de Inter I was voor Engie Kwakkel-Wallace en Eyecatcher (v. Uphill) met 67,82%.

In het ZZ-Zwaar was de overwinning in de eerste proef voor Corinda Luttjeboer en Endyrava (v. Lord Leatherdale) met 67,79%.

Floor van Manen won de tweede proef, nadat ze in de eerste derde werd met 66,43%. In de tweede proef behaalde ze met Gregor (v. Quarterback) een score van 68.5%.

Linda Smit werd in de eerste proef vijfde met Wendy (v. Don Primaire) met 63,71% en klom in de tweede proef twee plaatsen met 65%.

De Intermédiaire II kwam op naam van Linda Verwaal. Met Jakari 2 (v. Jazz Rubin) noteerde ze 68,83%.

Bron: Horses.nl