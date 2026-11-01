Anouk Slabbers en Gelderse hengst Ojee maken succesvol Inter I-debuut: ‘Het gaat hem zó makkelijk af’

Ellen Liem
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Anouk Slabbers en Gelderse hengst Ojee maken succesvol Inter I-debuut: ‘Het gaat hem zó makkelijk af’ featured image
Anouk Slabbers met Ojee B. Foto: Samantha Wouterse
Door Ellen Liem

Als jong paard viel Ojee B (Ibsen B x Rubus B) op in de hengstencompetitie en dat doet hij ook in de Subtop. Afgelopen mei liep de pas zevenjarige Gelderse hengst met Anouk Slabbers op het NK Dressuur in het ZZ-Zwaar en inmiddels is de overstap naar de Lichte tour gemaakt. Ook daarin gaat het succes verder: in zijn allereerste Intermédiaire I-proef liep Ojee naar 67,279%. Met die score werd de combinatie op de Subtopwedstrijd in Barneveld tweede in het gecombineerde klassement Lichte Tour.


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